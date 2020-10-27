В "Спартаке" сообщили о состоянии Джикии и сроках восстановления Соболева
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и нападающего Александра Соболева.
"В команде все в порядке, тренировочный процесс идет по плану, новых травм у нас нет. Джикия чувствует себя хорошо, никаких проблем. Надеемся, что Соболев уже завтра вернется в общую группу", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Джикии две голевые передачи в 12 поединках.
Не пропустите: Селихов объяснил, почему он нагрубил болельщикам из-за фразы о Глушакове. | http://soccernews.ru
главное
-
Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
-
Сотрудник "Ахмата", избивший судью, может избежать наказания
-
"Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Краснодар" летом отказался покупать у "Наполи" Милика за 30 миллионов евро
Лента новостей
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Боруссией"
-
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
-
Ловрен рассказал о своем настрое перед матчем ЛЧ с "Боруссией"
-
Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
-
"До сих пор не понимаю". Александр Глеб вспомнил о своем трансфере из "Арсенала" в "Барселону"
-
Сотрудник "Ахмата", избивший судью, может избежать наказания
-
Два игрока "Спартака" попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ от Opta
-
"Челси" назвал состав на матч с "Краснодаром" в Лиге Чемпионов
-
"Лацио" потерял группу основных игроков из-за коронавируса перед матчем Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" нацелился на исландского таланта
-
В "Спартаке" сообщили о состоянии Джикии и сроках восстановления Соболева
-
Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
-
Малафеев высказался о своих конфликтах с Дзюбой и Шатовым
-
Пирло высказался о Месси перед матчем с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ может пригласить Массимилиано Аллегри
-
"Признак нашего времени". Жозе Моуринью поразился поведению игроков "Тоттенхэма" после матча
-
"Ювентус" нацелился на Ансу Фати
-
Пике может уйти из "Барселоны" в любой момент
-
Адвокат избитого судьи назвал Широкова неадекватным
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored