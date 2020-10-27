В "Спартаке" сообщили о состоянии Джикии и сроках восстановления Соболева

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и нападающего Александра Соболева.

"В команде все в порядке, тренировочный процесс идет по плану, новых травм у нас нет. Джикия чувствует себя хорошо, никаких проблем. Надеемся, что Соболев уже завтра вернется в общую группу", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Джикии две голевые передачи в 12 поединках.

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