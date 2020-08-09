В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи"

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что нападающий команды Александр Кокорин пропустил матч 1-го тура чемпионата России с "Сочи" из-за травмы.

"Повреждение небольшое, сроки будут известны позже", - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Локомотив", "Динамо", "Анжи" и "Сочи".

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