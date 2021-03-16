В "Спартаке" сообщили подробности травмы Мозеса
Нигерийский полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес пропустит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил "Спорт-Экспрессу" глава департамента "красно-белых" по связям с общественностью Антон Фетисов.
У футболиста диагностирован надрыв боковой связки коленного сустава. Сроки восстановления игрока не называются.
30-летний Мозес принадлежит лондонскому "Челси", а за "Спартак" он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне нигериец провел за российский клуб 12 матчей и забил два гола.
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