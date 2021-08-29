В "Спартаке" сообщили, с кем был согласован трансфер Кофрие
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что трансфер бельгийского защитника Максимилиано Кофрие был согласован с главным тренером Руем Виторией.
"Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле", – приводит слова Зеленова ТАСС.
24-летний Кофрие перешел в "Спартак" из бельгийского "Сент-Трюйдена". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2025 года.
Не пропустите: Мостовой высказался о новичке "Спартака" Кофрие. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"
-
"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
-
В "Спартаке" сообщили, с кем был согласован трансфер Кофрие
-
"Аякс" забил пять голов матче чемпионата Нидерландов
-
Влашич договорился с английским клубом
-
"Бернли" подписал футболиста "Лиона"
-
Флик рассказал, кто будет капитаном сборной Германии
-
Сутормин прокомментировал вызов в сборную России
-
Директор "Боруссии" рассказал о предложении в 200 миллионов за Холанда
-
Мостовой высказался о новичке "Спартака"
-
Матиас Норманн может перейти в АПЛ
-
Новичок "Спартака" поделился эмоциями после перехода