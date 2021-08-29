В "Спартаке" сообщили, с кем был согласован трансфер Кофрие

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что трансфер бельгийского защитника Максимилиано Кофрие был согласован с главным тренером Руем Виторией.

"Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле", – приводит слова Зеленова ТАСС.

24-летний Кофрие перешел в "Спартак" из бельгийского "Сент-Трюйдена". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2025 года.

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