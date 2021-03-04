В "Спартаке" сравнили Промеса с Роналду

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов назвал причины, по которым москвичи решили вернуть нападающего Квинси Промеса.

"Мы продали Кокорина сэкономили на его зарплате. Но сразу отдали эту экономию Промесу. Каких-то серьeзных издержек от трансфера нет. У Квинси прекрасная мотивация – мы никогда не взяли бы его назад, если бы не знали его характер.

Он ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. В этом аспекте его можно сравнить с Роналду - ему было 33, а "Ювентус" выложил за его переход 90 миллионов евро. Он доказывает свой уровень до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них с Квинси одинаковые характеры.

Уверен, что два-три года, а может, и дольше Промес спокойно будет выступать на высоком уровне", – приводит слова Попова "Чемпионат".