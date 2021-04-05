В "Спартаке" уточнили степень серьёзности травмы Жиго
Фото РИА Новости / Виталий Тимкив
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий по поводу состояния здоровья защитника Самюэля Жиго.
Напомним, что в воскресном матче РПЛ против "Ростова" (3:2) француз получил сотрясение мозга.
"По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".
В текущем сезоне Жиго сыграл за "Спартак" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
В следующем туре "красно-белые" встретятся с московским "Локомотивом". Игра запланирована на 11 апреля.
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