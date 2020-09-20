В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"

В руководстве московского "Спартака" уверены в трансфере ивуарийского защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, сообщает Sky Sports.

По сведения издания, "красно-белые" верят, что им удастся завершить сделку до закрытия трансферного окна. "Тоттенхэм" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Орье также входит в сферу интересов "Милана".

27-летний Орье выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года. Всего он провел за лондонский клуб 83 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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