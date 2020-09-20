В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"

Теги спартак москватоттенхэмсерж орьетрансферы

В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"

В руководстве московского "Спартака" уверены в трансфере ивуарийского защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, сообщает Sky Sports.

По сведения издания, "красно-белые" верят, что им удастся завершить сделку до закрытия трансферного окна. "Тоттенхэм" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Орье также входит в сферу интересов "Милана".

27-летний Орье выступает за "Тоттенхэм" с 2017 года. Всего он провел за лондонский клуб 83 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Защитник "Зенита" Терентьев отреагировал на новость об интересе "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ

Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов