В "Спартаке" высказались о будущем Кутепова

Теги илья кутеповспартак москва

В "Спартаке" высказались о будущем КутеповаФото: инстаграм Кутепова/Автор неизвестен

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о будущем защитника Ильи Кутепова.

"Не планируем продавать этого игрока", — сказал Зеленов для Sport24.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие всего в двух матчах в РПЛ, в которых не сумел отметится результативными действиями.

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