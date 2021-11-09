В "Спартаке" высказались о будущем Кутепова
Фото: инстаграм Кутепова/Автор неизвестен
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о будущем защитника Ильи Кутепова.
"Не планируем продавать этого игрока", — сказал Зеленов для Sport24.
В нынешнем сезоне Кутепов принял участие всего в двух матчах в РПЛ, в которых не сумел отметится результативными действиями.
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