В "Спартаке" высказались о будущем Урунова
Фото: инстаграм Остона Урунова/Автор неизвестен
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о будущем узбекистанского полузащитника Остона Урунова, который выступает за "Уфу" на правах аренды.
"Предложение по трансферу Урунова "Уфа" не присылала. В предыдущие разы было также: Шамиль Газизов через СМИ заявлял, что выслано предложение на Остона, никаких бумаг не было. И только после опровержения с нашей стороны предложение поступало. И каждый раз оно было крайне скромным. "Спартак" намерен вернуть то, что потратил на игрока, включая зарплату и подъемные. Если получится заработать, то прекрасно, ведь Газизов неоднократно заявлял, что Урунов это новая азиатская звезда, которая будет стоить 20-30 миллионов евро", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
"Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. Футболист подписал с московским клубом пятилетний контракт на общую сумму в три миллиона евро. За "красно-белых" 20-летний Урунов провел девять матчей и забил один гол. В феврале 2021 года хавбек перешел в "Уфу" на правах аренды.
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