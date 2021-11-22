В "Спартаке" высказались о будущем Витории в команде

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что главный тренер Руй Витория будет отправлен в отставку, а его преемником станет итальянец Паоло Ваноли.

"Меняем ли тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре", — приводит слова Мележикова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, провела переговоры с Ваноли в Италии.

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