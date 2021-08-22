В "Спартаке" высказались о будущем Жиго
Фото: инстаграм Самюэля Жиго/Автор неизвестен
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов не подтвердил информацию о возможном уходе французского защитника Самюэля Жиго.
"У "Спартака" и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба", — приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Жиго хочет итальянский "Торино". Впрочем, клубы пока не могут договориться по сумме трансфера. Контракт француза со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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