В "Спартаке" высказались о натурализации Жиго

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов высказался о возможной натурализации Самюэля Жиго.

"У нас не только у Джикии и Жиго контракты заканчиваются. У нас и Бакаев, и Кутепов заканчивают через год текущие соглашения. После окончания Евро будем садиться и решать. Важный нюанс, что футбольное гражданство Жиго может получить только через два года", — передаёт слова Попова "Чемпионат".

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