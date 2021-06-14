В "Спартаке" высказались о натурализации Жиго
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов высказался о возможной натурализации Самюэля Жиго.
"У нас не только у Джикии и Жиго контракты заканчиваются. У нас и Бакаев, и Кутепов заканчивают через год текущие соглашения. После окончания Евро будем садиться и решать. Важный нюанс, что футбольное гражданство Жиго может получить только через два года", — передаёт слова Попова "Чемпионат".
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|Вест Хэм Юнайтед
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