В "Спартаке" высказались о возможном трансфере бразильца Гуги

Фото: инстаграм Гуги/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к защитнику "Атлетико Минейро" Гуге.

"Сейчас много разных фамилий называется каждый день, но все они не имеют отношения к реальности", — приводит слова Кулемина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за футболиста 4,9 миллионов евро. Российский клуб уже интересовался Гугой прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

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