В "Спартаке" высказались о возможном возвращении Промеса

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В "Спартаке" высказались о возможном возвращении Промеса
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн не исключил вероятности возвращения в команде голландского форварда Квинси Промеса, который сейчас выступает за "Аякс".

"Реально ли вернуть Промеса? Я думаю, да. Что касается Глушенкова, то Максим остается", - приводит слова Цорна "Чемпионат".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. Всего в составе "красно-белых" 27-летний голландец провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи.

Не пропустите: Гол Промеса помог "Аяксу" разгромил "Спарту". | http://soccernews.ru
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