В "Спартаке" высказались о возможной продаже клуба арабским инвесторам

Теги спартак москваманчестер сити

В "Спартаке" высказались о возможной продаже клуба арабским инвесторам

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что клуб может быть продан арабским инвесторам.

"Правда ли что арабы хотят купить 20% акций "Спартака"? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Это всё решается на уровне акционеров клуба. Покупают ли арабы "Спартак"? Ребят, я вам это комментировать не могу", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что владельцы "Манчестер Сити" могут приобрести 20 процентов акций "Спартака". Представители покупателя приезжали в Москву и побывали на базе клуба.

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