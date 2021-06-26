В "Спартаке" ярко ответили на слухи об интересе "Зенита" к Максименко
Фото твиттер "Спартака"
Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов высмеял информацию, согласно которой "Зенит" нацелился на вратаря "красно-белых" Александра Максименко.
В пятницу о потенциальном трансфере 23-летнего стража ворот писали в нескольких телеграм-каналах.
"Мне кажется, агент Лунeва перепутал своего клиента с нашим голкипером", - поиронизировал Фетисов.
Максименко является воспитанником "Спартака", в прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 31 матче.
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