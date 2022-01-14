В "Спартаке" ярко высказались о доминировании "Зенита" в РПЛ
Фото сайт "Спартака"
Новый спортивный директор "Спартака" Лука Каттани рассказал о своём отношении к питерскому "Зениту".
"Сине-бело-голубые" три раза подряд становились чемпионами России и в текущем сезоне опять идут на первом месте в таблице РПЛ после 18 туров.
"Зенит" не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придёт и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда", - сказал Каттани.
"Красно-белые" объявили о назначении итальянца 21 декабря. На протяжении пяти последних сезонов он возглавлял скаутский отдел ПСЖ.
"Спартак" ушёл на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ, зато команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
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