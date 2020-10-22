В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус

В "Спартаке" высказались по поводу новости о том, что голкипер команды Александр Селихов сдал положительный тест на коронавирс.

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о состоянии игрока.

"У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Сдал два отрицательных теста. У членов семьи тоже отрицательные", - цитирует игрока Sport24.

Напомним, недавно футболист принял участие в матче ФНЛ "Спартака-2" против "Крыльев Советов" (1:2). Игра стала первой для 26-летнего вратаря с апреля 2019 года. Долгое время он восстанавливался от травмы правого ахиллово сухожилия.

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