В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус
В "Спартаке" высказались по поводу новости о том, что голкипер команды Александр Селихов сдал положительный тест на коронавирс.
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал о состоянии игрока.
"У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Сдал два отрицательных теста. У членов семьи тоже отрицательные", - цитирует игрока Sport24.
Напомним, недавно футболист принял участие в матче ФНЛ "Спартака-2" против "Крыльев Советов" (1:2). Игра стала первой для 26-летнего вратаря с апреля 2019 года. Долгое время он восстанавливался от травмы правого ахиллово сухожилия.
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