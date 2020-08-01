В "Спартаке" заявили об изменении сроков передачи клуба в управление болельщиками

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, когда можно ожидать передачу московского клуба в управление фанатами.

"Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесёнными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба - покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. "Спартак" намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба", - сказал Фетисов.

Напомним, что владелец "красно-белых" Леонид Федун обещал, что фанаты смогут руководить клубом уже в 2023 году.

В минувшем сезоне "народная команда" финишировала на 7-м месте в РПЛ и не попала в еврокубки.

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