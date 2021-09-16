В "Спартаке" ждут результатов от команды
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков поделился эмоциями после поражения от "Легии" (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
"Я считаю, что сейчас необходимо двигаться от игры к игре. Даже если у нас получается какой-то позитивный момент, он создан в матче с "Химками", то это не должно никого окрылять.
23 удара по воротам, из них 5 в створ – это не приносит результата, если голы не забиваются. Нужен по большому счету результат.
Если мы будем играть хорошо, но при этом не добиваться результата – это позитивно, но не надолго. А нам необходимо добиваться результата. Сейчас кровь из носу это необходимо", – сказал Мележиков.
Также не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ибрагимович может не сыграть в матче с "Ювентусом"
-
Брейтуэйта прооперировали после серьезной травмы
-
Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов
-
Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас
-
"Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати
-
В "Спартаке" ждут результатов от команды
-
Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе
-
1
Губерниев готов возглавить "Спартак"
-
Лемар избежал серьезной травмы
-
Комбаров прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в ЛЕ
-
Болельщики "Атлетико" свистом встретили Гризманна в первом для него домашнем матче
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в РПЛ
-
Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в Лиге Европы
-
Семак рассказал о травмированных игроках перед матчем с "Рубином"
-
Кьеза восстановился от травмы
-
Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"
-
Бека Бека поделился впечатлениями от РПЛ
-
1
Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар
-
Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму