В "Спартаке" ждут результатов от команды

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков поделился эмоциями после поражения от "Легии" (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

"Я считаю, что сейчас необходимо двигаться от игры к игре. Даже если у нас получается какой-то позитивный момент, он создан в матче с "Химками", то это не должно никого окрылять.

23 удара по воротам, из них 5 в створ – это не приносит результата, если голы не забиваются. Нужен по большому счету результат.

Если мы будем играть хорошо, но при этом не добиваться результата – это позитивно, но не надолго. А нам необходимо добиваться результата. Сейчас кровь из носу это необходимо", – сказал Мележиков.

Также не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru