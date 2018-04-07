В "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал

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В "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал

В лиссабонском "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал с участием президента клуба Бруну де Карвалью и игроками команды.

Как сообщает Record, после поражения от "Атлетико" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы руководитель "львов" публично раскритиковал футболистов. 19 игроков в ответ обвинили де Карвалью в отсутствии поддержки.

В итоге президент отстранил всех ответивших ему - среди них такие ключевые исполнители, как Руи Патрисиу, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Брайан Руис, Фабиу Коэнтрау и Сейду Думбия. | http://soccernews.ru

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