В "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал

В лиссабонском "Спортинге" разгорелся серьёзный скандал с участием президента клуба Бруну де Карвалью и игроками команды.

Как сообщает Record, после поражения от "Атлетико" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы руководитель "львов" публично раскритиковал футболистов. 19 игроков в ответ обвинили де Карвалью в отсутствии поддержки.

В итоге президент отстранил всех ответивших ему - среди них такие ключевые исполнители, как Руи Патрисиу, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Брайан Руис, Фабиу Коэнтрау и Сейду Думбия. | http://soccernews.ru