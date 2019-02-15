В спортивном суде приняли важное решение о ПСЖ



Спортивный суд в Лозанне (CAS) не будет наказывать ПСЖ из-за не соответствия финансовому fair play, сообщает журналист Солен Шеррье.

По данным источника в CAS посчитали, что ПСЖ выполнил требования УЕФА по FFP, поэтому клуб избежит наказания.

Напомним, что в последние два года ПСЖ совершил два самых дорогих трансфера в истории, купив нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро и форварда "Монако" Килиана Мбаппе за 135 миллионов.

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