В спортивном суде приняли важное решение о ПСЖ
Спортивный суд в Лозанне (CAS) не будет наказывать ПСЖ из-за не соответствия финансовому fair play, сообщает журналист Солен Шеррье.
По данным источника в CAS посчитали, что ПСЖ выполнил требования УЕФА по FFP, поэтому клуб избежит наказания.
Напомним, что в последние два года ПСЖ совершил два самых дорогих трансфера в истории, купив нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро и форварда "Монако" Килиана Мбаппе за 135 миллионов.
Не пропустите: ПСЖ может подписать еще одного Килиана Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14