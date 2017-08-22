В среду "Барселона" закроет сделку по своему очередному новичку

Уже завтра каталонская "Барселона" закроет сделку по своему очередному новичку, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в среду "сине-гранатовые" подпишут контракт с полузащитником французской "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери. Сумма трансфера 26-летнего хавбека "орлят" составит 40 миллионов евро. Сегодня же Сери проведет последний матч за свой нынешний клуб в рамках квалификации Лиги Чемпионов против итальянского "Наполи".

Напомним, "Барселона" планирует сделать новое предложение по Коутиньо. | soccernews.ru