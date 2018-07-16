В среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину

Теги челсиювентусгонсало игуаин

В среду "Челси" планирует озвучить свое предложение ИгуаинуВ ближайшую среду лондонский "Челси" планирует озвучить свое предложение форварду туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину.

Так, по сведениям The Sun, уже послезавтра должна состояться встреча руководства "аристократов" с представителями 30-летнего нападающего "старой синьоры", на которой аргентинцу будет предложено подписать контракт сроком на три года.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним,  "Челси" повесил ценник на Азара. | soccernews.ru

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