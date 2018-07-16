В среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину

В ближайшую среду лондонский "Челси" планирует озвучить свое предложение форварду туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину.

Так, по сведениям The Sun, уже послезавтра должна состояться встреча руководства "аристократов" с представителями 30-летнего нападающего "старой синьоры", на которой аргентинцу будет предложено подписать контракт сроком на три года.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Челси" повесил ценник на Азара. | soccernews.ru