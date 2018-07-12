В среду Ди Мария обсудил свое будущее с руководством ПСЖ

Вчера состоялась важная для вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии встреча, информирует Paris United.

По сведениям источника, в среду 30-летний футболист обсудил с руководством парижан вопрос по своему будущему. На текущий момент времени детали этой встречи пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Рабьо. | soccernews.ru