В среду Ди Мария обсудил свое будущее с руководством ПСЖ

Теги псжанхель ди мария

В среду Ди Мария обсудил свое будущее с руководством ПСЖВчера состоялась важная для вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии встреча, информирует Paris United.

По сведениям источника, в среду 30-летний футболист обсудил с руководством парижан вопрос по своему будущему. На текущий момент времени детали этой встречи пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним,  ПСЖ повесил ценник на Рабьо. | soccernews.ru

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