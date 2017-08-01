В среду к "Барселоне" присоединятся еще два игрока

Теги марк-андре тер штегенандре гомешбарселона

В среду к "Барселоне" присоединятся еще два игрокаЗавтра к тренировочному процессу каталонской "Барселоны" присоединятся еще два игрока команды, информирует sport.es.

Так, ряды "сине-гранатовых" пополнят голкипер Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Андре Гомеш, которые получили дополнительные дни отпуска из-за участия в составе своих национальных сборных в Кубке Конфедераций. Сегодня же перед тем, как присоединиться к своим партнерам, немец и португалец уже прошли успешно медобследование в своем клубе.

Напомним, Гомешем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Милан". | soccernews.ru

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