В среду Ковачич пройдет медицинское обследование в новом клубе

Сегодня полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич пройдет медицинское обследование в лондонском "Челси", информирует SkySports.

По сведениям источника, после прохождения традиционного медосмотра "аристократы" и "сливочные" завершат сделку по годичной аренде 24-летнего хавбека. По ее завершению у "синих" будет право выкупа контракта хорвата.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

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