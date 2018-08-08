В среду Ковачич пройдет медицинское обследование в новом клубе

Теги реал мадридчелсиматео ковачич

В среду Ковачич пройдет медицинское обследование в новом клубеСегодня полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич пройдет медицинское обследование в лондонском "Челси", информирует SkySports.

По сведениям источника, после прохождения традиционного медосмотра "аристократы" и "сливочные" завершат сделку по годичной аренде 24-летнего хавбека. По ее завершению у "синих" будет право выкупа контракта хорвата.

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним,  Азар уговаривает Фекира перейти в "Челси". | soccernews.ru

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