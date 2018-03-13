В среду Маммана будет прооперирован в Риме

Теги зенит санкт-петербургэммануэль маммана

В среду Маммана будет прооперирован в Риме

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте сообщил, что в среду защитник Эммануэль Маммана перенесёт операцию.

Оперировать аргентинского центрбека, который получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки колена, будут в Риме.

Ранее стало известно, что Маммана пропустит от шести до девяти месяцев, вследствие чего не сыграет на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов