В среду Маммана будет прооперирован в Риме
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте сообщил, что в среду защитник Эммануэль Маммана перенесёт операцию.
Оперировать аргентинского центрбека, который получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки колена, будут в Риме.
Ранее стало известно, что Маммана пропустит от шести до девяти месяцев, вследствие чего не сыграет на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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