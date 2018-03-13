В среду Маммана будет прооперирован в Риме

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте сообщил, что в среду защитник Эммануэль Маммана перенесёт операцию.

Оперировать аргентинского центрбека, который получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки колена, будут в Риме.

Ранее стало известно, что Маммана пропустит от шести до девяти месяцев, вследствие чего не сыграет на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru