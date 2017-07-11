В среду Месси и Неймар отправятся в Японию

Теги лионель мессинеймарбарселонажерар пикеарда туран

В среду Месси и Неймар отправятся в ЯпониюЗавтра форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Неймар вместе со своими партнерами по команде Жераром Пике и Ардой Тураном отправятся в Японию.

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", футболисты и официальная делегация посетят азиатское государство в рамках подписанного спонсорского соглашения между "Барсой" и компанией "Rakuten". В Японии игроки каталонского гранда встретятся с руководством японского интернет-гиганта, выступят перед средствами массовой информации и примут участие в торжественном мероприятии по случаю начала сотрудничества между клубом и известным предприятием.

Напомним, "Барселона" объявила трансферную стоимость Мунира. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

Уже вижу заголовок одной из следующих новостей: "Сегодня вечером ровно в семь месси сначала идет срать, потом чесать яйца, а потом плавать в джакузи за 3 миллиона долларов, ведь он самый не рот ипаться крутой футболист"

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