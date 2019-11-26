В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории

Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в шаге от юбилейного матча в составе каталонской команды.

Уже завтра, 27 ноября, аргентинец может провести 700-ю игру за "сине-гранатовых". Напомним, что в гости к "блаугране" приедет дортмундская "Боруссия".

Это второй результат в истории "Барсы". Больше Месси сыграл только легендарный Хави, в активе которого 767 выходов на поле в футболке каталонцев.

В 699 матчах 32-летний нападающий забил 612 голов и сделал 248 результативных передач.

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