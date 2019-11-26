В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории
Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится в шаге от юбилейного матча в составе каталонской команды.
Уже завтра, 27 ноября, аргентинец может провести 700-ю игру за "сине-гранатовых". Напомним, что в гости к "блаугране" приедет дортмундская "Боруссия".
Это второй результат в истории "Барсы". Больше Месси сыграл только легендарный Хави, в активе которого 767 выходов на поле в футболке каталонцев.
В 699 матчах 32-летний нападающий забил 612 голов и сделал 248 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6