В среду Роналду может забить свой 100 гол за "Реал" в Лиге Чемпионов

В завтрашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может забить свой 100 гол за королевский клуб в Лиге Чемпионов.

На сегодняшний день на счету португальского бомбардира значится 99 результативных ударов в 94 играх турнира, что является лучшим результатом в истории "сливочных". Однако уже в среду 33-летний нападающий может улучшить это достижение.

Отметим, что еще 15 голов в ЛЧ Роналду забил в 52 матчах за английский "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: испанский журналист Инда объяснил напряжение в отношениях между Роналду и Иско. | soccernews.ru