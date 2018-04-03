В среду руководство "Ростова" выразит доверие Карпину

Завтра руководство "Ростова" выразит доверие главному тренеру своей команды Валерию Карпину, информирует СЭ.

По сведениям издания, в среду состоится командное собрание "желто-синих", на котором президент клуба Арташес Арутюнянц должен заверить 49-летнего специалиста в своей полной поддержке.

Отметим, что под руководством Карпина "Ростов" в весенней части РФПЛ сезона 2017/2018 набрал всего 2 очка в 4 матчах, что и побудило слухи о возможной отставке наставника.

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