В среду руководство "Ростова" выразит доверие Карпину

Теги ростоввалерий карпин

В среду руководство "Ростова" выразит доверие КарпинуЗавтра руководство "Ростова" выразит доверие главному тренеру своей команды Валерию Карпину, информирует СЭ.

По сведениям издания, в среду состоится командное собрание "желто-синих", на котором президент клуба Арташес Арутюнянц должен заверить 49-летнего специалиста в своей полной поддержке.

Отметим, что под руководством Карпина "Ростов" в весенней части РФПЛ сезона 2017/2018 набрал всего 2 очка в 4 матчах, что и побудило слухи о возможной отставке наставника.

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