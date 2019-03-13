В США футбольный матч едва не закончился гибелью арбитра и футболиста
В футбольном матче одной из американских школ едва не произошла жуткая трагедия, сообщает FOX16.
Во время матча прямо на поле упал столб с прожекторами и зацепил арбитра и одного из игроков. В итоге у арбитра были диагностированы переломы голени и малоберцовой кости, а футболист получил рассечения головы и ног.
This is frightening...I would never think of a light pole crashing down at a high school stadium or field. Thank God no one died, but that ref appeared to suffer a major leg injury. Crazy video. pic.twitter.com/2QG6vkiEcF— RJ Marquez (@KSATRJ) 13 марта 2019 г.
Причиной падения столба власти назвали сильный ветер.
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