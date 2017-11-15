В США хотят провести турнир для сборных, которые не попали на Чемпионат Мира

В США следующим летом может состояться турнир для команд, которые не сумели пробиться на Чемпионат Мира-2018, сообщает ESPN.

По сведениям издания, федерация футбола США (USSF) изучает возможность проведения подобного соревнования или просто серию товарищеских матчей.

Напомним, что на мундиаль не пробились такие известные сборные, как Италия, Чили, Голландия, США, Гана, Украина.

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