В США может пройти международный турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018

Теги сшаиталиянидерланды

В США может пройти международный турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018

В США может быть организован международный турнир для сборных, которые не попали на чемпионат мира 2018 года.

Ожидается, что Федерация футбола США пригласит Италию, Нидерланды, Гану, Чили и другие сборные на турнир.

Ожидается, что матчи пройдут до начала мирового первенства в России, после окончания клубного сезона.

Также участие в турнире могут принять Кот-д’Ивуар, Северная Ирландия, Словакия и Ирландия. 

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