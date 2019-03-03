В США торжественно открыли статую в честь Бекхэма

Теги лос-анджелес гэлаксидэвид бекхэм

В США торжественно открыли статую в честь Бекхэма

Американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" открыл статую в честь бывшего игрока команды англичанина Дэвида Бекхэма.

Торжественная церемония открытия статуи состоялась перед матчем 1-го тура чемпионата МЛС против "Чикаго Файр" (2:1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#BeckhamStatue

Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy)

43-летний Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 годы, провел за клуб 124 матча, забил 20 голов и отдал 42 результативные передачи. В составе американского клуба экс-хавбек дважды становился чемпионом МЛС.

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