В США торжественно открыли статую в честь Бекхэма
Американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" открыл статую в честь бывшего игрока команды англичанина Дэвида Бекхэма.
Торжественная церемония открытия статуи состоялась перед матчем 1-го тура чемпионата МЛС против "Чикаго Файр" (2:1).
43-летний Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 годы, провел за клуб 124 матча, забил 20 голов и отдал 42 результативные передачи. В составе американского клуба экс-хавбек дважды становился чемпионом МЛС.
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|Торонто
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|34
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|Коламбус Крю
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|34
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|Канзас Сити Уизардс
|34
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|Portland Timbers
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