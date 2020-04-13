В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления

"Барселона" – это футбольный детектив, который не прекращает выходить в эфир даже после вынужденной остановки Ла Лиги. Такой себе хедлайнер скандальных новостей. Длительный институциональный кризис распространяется по клубу, как раковая опухоль, поражая все больше жизненно необходимых органов для нормального функционирования. Мадридская пресса иронически называет каталонцев ФК "Хаос", а мировые СМИ пишут о любителях у руля исторического гранда. Массовый демарш бывших соратников Бартомеу во главе с таинственным Руссо подтвердил огромный раскол в правящей хунте. Нынешнее руководство никогда не ладили с раздевалкой, но зимний скандал вокруг подозрительной компании I3 Ventures с резиденцией в Уругвае окончательно разделил "блаугранас" на два враждебных лагеря. С одной стороны – руководство, с другой – игроки. Клуб платил I3 Ventures, которая теоретически должна была провести обычный мониторинг соцсетей, за распространение негативных историй о самых больших звездах команды. Простыми словами, ответственность за регулярные конфликты виртуозно переводилась на плечи футболистов. Прежде всего, на увольнение Вальверде с резонансным заявлением Абидаля и резкой отповедью Месси в Инстаграм.



Конечно, Барто отрицал связь "мониторинговой компании" с преднамеренным загрязнением репутации Лео, Пике или Хави, который публично поддерживает оппозиционного кандидата на выборах-2021 Виктора Фонте. Президент лично пообщался с игроками и даже пригрозил СМИ за клевету, но ему не поверили. "Это все очень странно", – признается Месси. Дальше – самое интересное. Каталонский Diario SPORT выяснил, что клуб переводил средства I3 Ventures из трех разных счетов на общую сумму 980 000 евро. Поскольку ни один из пяти платежей не превысил 200 000, его не нужно было проверять финансовой комиссией. То есть, кто-то мог неплохо нажиться, учитывая, что испанские компании просят за похожий мониторинг 180 (!) тысяч евро. Клуб вызывающе обворовывают – это главный месседж Руссо к фанам после скандальной отставки.



Шестеро из совета директоров, которых выставили за дверь, имели доступ к финансам. Вице-президенты Эмили Руссо и Энрике Томбас, а также представители совета директоров, Сильвио Элиас, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Жорди Кальсамилья подали в отставку в четверг в полночь. Однако, только Руссо решился бросить вызов правящей хунте. Каталонский бизнесмен недавно был фаворитом Барто на предстоящих выборах, однако ситуация кардинально изменилась в последние месяцы. Официальная версия президента – частичная перезагрузка власти. Зато за кулисами рассказывают, что уволенных руководителей подозревали в регулярных "сливах" информации. Совсем свежий пример – переговоры с игроками по зарплатам в условиях пандемии. Консенсус был достигнут с публичной "атакой" Месси на руководство. Мол, пресса не просто так сфокусировалась на раздевалке.



Руссо считает, что президент недостаточно жестко трактует финансовые проблемы, вызванные карантином. Договоренность с футболистами распространяется на период чрезвычайной ситуации в Испании (по 11-е апреля с возможностью продления еще на две недели). Кроме этого, сокращение заработной платы на 70% касается месячного оклада, а не двух основных сумм, выплачиваемых в течение сезона, учитывая бонусы. "Это решение было поспешным и неэффективным в долгосрочной перспективе, ведь клуб сэкономил мизерные 16-20 млн евро, хотя убытки на сегодняшний день составляют 100 млн", – объясняет Diario SPORT. Каталонская газета приводит параллель с "Реалом", который, несмотря на недовольство некоторых звезд, уменьшил на 10% годовые зарплаты. Таким образом, Флорентино Перес получил 60 млн евро для более или менее спокойного существования в период кризиса. Интересно, что Бартомеу вообще не рассматривает возможность собственной отставки. Сейчас его хунта насчитывает 12 представителей – этого более чем достаточно, чтобы избежать досрочных выборов. Последние созываются в случае сокращения совета директоров на 75%, то есть до пяти человек. Более того, президент значительно ближе к существенной перестройки руководства новыми доверенными людьми. Будущие назначения, по информации RAC1, ожидаются на следующей неделе. Он вроде бы окончательно перешел на сторону команды, понимая, что судьба института находится в плоскости спортивных результатов. В конце концов, перед реальной угрозой ухода Месси придется делать все, чтобы аргентинец чувствовал себя в безопасности.

Игорь Малиенко | soccernews.ru