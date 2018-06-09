В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 4

Лучший результат на чемпионате мира: 3 место, 1966 год (Англия)

Гвардейцы: Криштиану Роналду (150 матчей) – и в истории, и в заявке

Лучшие бомбардиры: Криштиану Роналду (81 мяч) – и в истории, и в заявке

История выступлений на ЧМ

Впервые на чемпионатах мира сборная Португалии приняла участие в 1966 году. Тогда дебютант мундиалей сенсационно дошел до полуфинала, где уступил будущим победителям турнира и хозяевам поля – англичанам. В матче за 3-е место португальцы переиграли сборную СССР со счетом 2:1, а лидер атак команды Эйсебио с 9 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Следующего попадания на мундиаль "европейским бразильцам", как еще называют эту сборную, пришлось ждать долгие двадцать лет. Начало мексиканского чемпионата получилось за здравие – победа 1:0 над командой Англии. Однако поражения от сборных Польши и Марокко отбросили Португалию на последнее место в группе.

И вновь был перерыв в мировых первенствах, но чуть короче – португальцы пропустили три чемпионата мира и попали на мундиаль 2002 года. В Португалии на ту сборную, составленную из игроков "золотого поколения" возлагали большие надежды, ведь на Евро-2000 они едва не вышли в финал. Однако и здесь португальцев ждало разочарование – поражения от команд США и Южной Кореи, не имеющих в своем составе игроков уровня Луиша Фигу или Руй Кошты, не позволили им пройти в стадию плэй-офф.

Зато четыре года спустя португальцы вновь оказались в шаге от финала мирового первенства. В команде появились такие игроки как Манише, Деку и Криштиану Роналду. Достаточно легко выиграв группу – 3 победы, в 1/8 финала футболисты сборной Португалии победили Голландию. Переиграв в четвертьфинале по пенальти англичан, португальцы в полуфинале уступили французам 0:1, причем матч получился этаким дежа-вю: как и в полуфинале Евро-2000 победный гол в матче с пенальти забил Зинедин Зидан. По сути, это был пик сборной Португалии, после 2006 года выступления за сборную завершили Луиш Фигу, Руй Кошта, Пауло Соуза, Педро Паулета. В 2010 году португальцы вылетели уже в 1/8 финала, уступив испанцам 0:1, а на последнем мундиале и вовсе не смогли выйти из группы.

Отбор на ЧМ 2018

Португальцы подошли к отборочному этапу в статусе чемпиона Европы. Подопечные Фернанду Сантуша были настолько уверены в своих силах, что в первом туре уступили сборной Швейцарии – главному конкуренту в группе B. Однако позже "команда пяти щитов" собралась со своими силами и выиграла следующих девять матчей. Битыми остались национальные команды Фарерских островов, Латвии, Венгрии, Андорры и вышесказанная Швейцария. Примечательно, что команда из "страны банков" набрала одинаковое количество очков со сборной Португалии, но по дополнительным показателям подопечные Сантуша заняли первое место. Впервые за много лет португальцы напрямую вышли на чемпионат мира. Раньше для этого требовалось сыграть стыковые матчи. Важным является то, что практически половину голов своей команды в отборе забил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Именно его индивидуальная игра стала залогом успеха португальцев.

Заявка сборной Португалии на ЧМ 2018

голкиперы – Антонии Лопеш ("Лион", Франция), Бету ("Гезтепе", Турция), Руй Патрисиу ("Спортинг");

защитники – Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Седрик Соареш ("Саутгемптон", Англия), Жозе Фонте ("Далянь Ифань", Китай), Мариу Руй ("Наполи", Италия), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика");

полузащитники – Адриен Силва ("Лестер", Англия), Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью (оба – "Спортинг"), Жоау Мариу ("Вест Хэм", Англия), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Мануэл Фернандеш ("Локомотив", Россия);

нападающие – Андре Силва ("Милан", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Оптимальный состав: Патрисиу – Геррейру, Пепе, Фонте, Седрик, Карвалью, Б.Фернандеш, Гедеш, Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду.

Ключевые игроки

В распоряжении Фернанду Сантуша собралось достаточно талантливой и в то же время уже ярко себя проявившей молодежи – Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, Желсон Мартинш. Но пока есть король Криштиану Роналду, остальным уготована почетная, но все же второстепенная роль свиты. На этот Кубок мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" возлагает особые надежды. В сущности, вопрос для него стоит ребром: сейчас или никогда. Каким бы феноменальным атлетом ни был Криштиану, в 33 года сложно строить далеко идущие планы в футболе. Очевидно, что карьера Роналду в национальной команде неумолимо близится к завершению. Тем выше вероятность того, что в России Криштиану выложится без остатка. Как в последний раз.

Криштиану в сборной с 2003 года. Он успел поиграть на многих мировых первенствах и выиграть несколько важных медалей. В 2004 году Роналду был серебряным призером Евро, в 2006 его команда сражалась за третье место ЧМ, но уступила, принимавшим мундиаль немцам. В 2016 году судьба ему улыбнулась и он стал победителем чемпионата Европы. Кроме того, Роналду является лучшим бомбардиром сборной. За "команду избранных" он наколотил 81 гол, некоторые нападающие за карьеру столько не забивают. В отборе к ЧМ-2018 КриРо отметился 15 голами, уступив лишь поляку Роберту Левандовскому, у которого на гол больше. Безусловно, что на ЧМ-2018 Криштиану поведет свою сборную в бой. Именно через него строится тактика португальцев. Его уверенность поможет португальцам как минимум выйти из группы.

Главный тренер

После 15 лет скитаний по Греции Фернанду Сантуш вернулся в родную Португалию и возглавил национальную команду в сентябре 2014 года. С его приходом коллектив напомнил о своей былой мощи. В сборную были приглашены молодые Ренату Саншеш, Адриен Силва, Андре Силва, Бернардо Силва – все ребята, которые составляют костяк нынешней команды. На Евро-2016 Сантуш построил тактику сборной по принципу "тише едешь – дальше будешь". Несмотря на то, что португальцы не выиграли ни одного матча в группе, они сумели пробиться в плей-офф и наделать такого шороха, что не устояла даже сборная Франции. После того финала болельщики назвали Сантуша "отцом португальского футбола". Все эти слова звучали не просто так, ведь он первый тренер, которому удалось привести португальцев к победе на континентальном первенстве.

Вдумчивый, основательный, неторопливый, внешне больше созерцатель, чем участник – все эти слова очень подходят к описанию Фернанду Сантуша. Его преимуществом перед своими коллегами является длительность работы у руля сборной Португалии. Здесь он настолько освоился, что знает каждую тонкость своих подопечных. Еще он великолепный тактик и мудрый психолог, способный принимать важные и непопулярные решения. Статистика команды при нынешнем наставнике — 48 матчей, 30 побед, 10 ничьих и 8 поражений.

Перспективы на ЧМ

На этом форуме от сборной Португалии ожидают выхода в плей-офф, а уже там все будет зависеть от соперника и везения. У подопечных Фернанду Сантуша есть все шансы преодолеть групповой этап, ведь в соперниках у них сборные Марокко и Ирана, которых можно проходить одной ногой. Однако португальцы, такие парни, что они могут усложнить себе жизнь на ровном месте, как это было на Евро-2016. По оценкам букмекеров сборная Португалии, вероятнее всего, займет второе место в группе В. Возможность команды Фернанду Сантуша стать чемпионом мира в рейтинге букмекеров довольно высока. Команда занимает седьмое место в списке претендентов на победу на мундиале.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран