В Ставропольском крае построили свою "Зенит-Арену"

На ферме в Ставропольском крае построили свою соломенную "Зенит-Арену". На табличке возле входа написано, что стадион был создан за пять дней и на него потратили 41 тысячу рублей, а "в ходе постройки не украдено и не распилено ни одного рубля".

Фото: Соломенная "Зенит-Арена"

Не пропустите: Дзюба: "Стадион "Крестовский" пока не стал родным". | http://soccernews.ru