В стиле Кокорина: форвард "Уотфорда" промазал с нескольких метров

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В стиле Кокорина: форвард "Уотфорда" промазал с нескольких метров

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде проиграл "Кристал Пэласу" со счетом 1:2.

В середине первого тайма форвард гостей Трой Дини умудрился промахнуться с нескольких метров.

Видео: Эпический промах Дини.

Не пропустите: Два мяча в концовке принесли "Кристал Пэласу" победу над "Уотфордом". | http://soccernews.ru

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