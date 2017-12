В стиле Кокорина: форвард "Уотфорда" промазал с нескольких метров

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде проиграл "Кристал Пэласу" со счетом 1:2.

В середине первого тайма форвард гостей Трой Дини умудрился промахнуться с нескольких метров.

