В стиле Кокорина: форвард "Уотфорда" промазал с нескольких метров

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде проиграл "Кристал Пэласу" со счетом 1:2.

В середине первого тайма форвард гостей Трой Дини умудрился промахнуться с нескольких метров.

Видео: Эпический промах Дини.

Deeney with Miss of the season pic.twitter.com/ubec5Z8HWa — Harry Davies (@HarryDaviesx) 12 декабря 2017 г.

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