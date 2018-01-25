В стиле Месси и Марадоны: в третьем испанском дивизионе тоже умеют забивать классные голы

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В стиле Месси и Марадоны: в третьем испанском дивизионе тоже умеют забивать классные голы

В матче 22-го тура Сегунды В "Линенсе" обыграл "Лорку Депортиво"  со счетом 2:0.

Особенно красивым получился гол Хуана Диего Молины Мартинеса, по кличке Стоичков, который стал в матче вторым. Футболист подхватил мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и выполнил отличный удар.

Видео: Классный гол "Стоичкова".

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