В стиле "Монако": "Вильярреал" тоже вернул бывшего тренера

Новым главным тренером "Вильярреала" назначен Хавьер Кальеха, сообщает официальный твиттер клуба.

На посту наставника "подводников" Кальеха сменил отправленного в отставку Луиса Гарсию Пласу.

Стоит отметить, что Кальеха возглавлял "Вильярреал" сначала нынешнего сезона, а затем был уволен 10 декабря.

Таким образом, наставник вернулся к руководству командой.

Напомним, что ранее подобную рокировку провернули в "Монако", где Леонарду Жардим сменил уволенного Тьерри Анри.

После 21 тура "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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