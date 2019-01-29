В стиле "Монако": "Вильярреал" тоже вернул бывшего тренера

Теги вильярреал

В стиле "Монако": "Вильярреал" тоже вернул бывшего тренера

Новым главным тренером "Вильярреала" назначен Хавьер Кальеха, сообщает официальный твиттер клуба.

На посту наставника "подводников" Кальеха сменил отправленного в отставку Луиса Гарсию Пласу.

Стоит отметить, что Кальеха возглавлял "Вильярреал" сначала нынешнего сезона, а затем был уволен 10 декабря. 

Таким образом, наставник вернулся к руководству командой.

Напомним, что ранее подобную рокировку провернули в "Монако", где Леонарду Жардим сменил уволенного Тьерри Анри.

После 21 тура "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице Ла Лиги.

Не пропустите: "Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Раскрылись детали работы Анри в "Монако"

Раскрылись детали работы Анри в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов