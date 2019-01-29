В стиле "Монако": "Вильярреал" тоже вернул бывшего тренера
Новым главным тренером "Вильярреала" назначен Хавьер Кальеха, сообщает официальный твиттер клуба.
На посту наставника "подводников" Кальеха сменил отправленного в отставку Луиса Гарсию Пласу.
Стоит отметить, что Кальеха возглавлял "Вильярреал" сначала нынешнего сезона, а затем был уволен 10 декабря.
Таким образом, наставник вернулся к руководству командой.
Напомним, что ранее подобную рокировку провернули в "Монако", где Леонарду Жардим сменил уволенного Тьерри Анри.
После 21 тура "Вильярреал" находится в зоне вылета, занимая 19 место в турнирной таблице Ла Лиги.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
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|Севилья
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|6
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|21
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|Валенсия
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|8
|Бетис
|21
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|Эйбар
|21
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|12
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|21
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|14
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