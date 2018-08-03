В стиле Роналду: итальянский клуб креативно объявил о трансфере

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В стиле Роналду: итальянский клуб креативно объявил о трансфере

"Сампдория" объявила о переходе полузащитника "Лидса" Роналду Виейра, причем сделала это в стиле "Ювентуса".

Генуэзский клуб в своем твиттере опубликовал стилизованное изображение новичка с подписью Ronaldo.

Напомним, что подобным образом "Ювентус" объявил о переходе Криштиану Роналду.

20-летний Роналду Виейра выступал за "Лидс" с 2016 года, провел за клуб 71 матч и забил 2 гола. Сумма его трансфера составила 6,5 миллионов евро.

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