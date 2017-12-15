В строении хавбека "Тоттенхэма" Дембеле обнаружен клад стоимостью более миллиона евро

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В строении хавбека "Тоттенхэма" Дембеле обнаружен клад стоимостью более миллиона евро

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле нашел старинный клад, сообщает The Sun.

По сведениям издания, клад был найден в подвале строящегося отеля, который принадлежит хавбеку. Находка оценивает примерно в 1 миллион 300 тысяч евро.

Под полом здания обнаружены изделия 18 века из фарфора, стекла и керамики.

Футболист планирует использовать часть экспонатов в вестибюле отеля, а остальные находки отправить в городские музеи.

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