В субботу "Ливерпуль" примет решение по сдаче в аренду в ЦСКА своего хавбека

В субботу "Ливерпуль" примет решение по сдаче в аренду в московский ЦСКА своего полузащитника Марко Груйича.

Так, по сведениям Чемпионата, на выходных состоится встреча 22-летнего хавбека "красных" с руководством его клуба. По ее итогам мерсисайдцы и планируют принять решение по будущему серба.

В прошлом сезоне Груйич сыграл в 7 матчах за "Ливерпуль". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, ЦСКА заинтересован в годичной аренде Груйича. | soccernews.ru