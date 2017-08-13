В субботу скауты "Барселоны" просмотрели игру потенциального новичка "сине-гранатовых"

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В субботу скауты "Барселоны" просмотрели игру потенциального новичка "сине-гранатовых"Вчера скауты каталонской "Барселоны" просмотрели игру побывали во Франции, где просмотрели игру полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Как информирует Get Football News France, представители "сине-гранатовых" посетили матч 2 тура Лиги 1, в котором "орлята" на своем поле минимально уступили "Труа". Сери, трансферная стоимость которого равняется 40 миллионам евро, провел на поле все 90 минут игрового времени.

Напомним, Месси предпочитает видеть в "Барсе" Сери, а не Паулиньо. | soccernews.ru

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