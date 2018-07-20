В субботу состоится встреча Переса с потенциально первым звездным подписантом "Реала"

Теги челсиэден азарреал мадрид

В субботу состоится встреча Переса с потенциально первым звездным подписантом "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет лично работать над трансфером новой звезды для своего клуба.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, уже послезавтра босс "сливочных" встретится с адвокатами и отцом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. На встрече стороны обсудят условия возможного переезда бельгийца на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Перес прокомментировал подписание Винисиуса Жуниора. | soccernews.ru

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