В субботу стартует чемпионат Италии! Вспоминаем 10 самых интересных переходов в клубы Серии "А"

Ромелу Лукаку ("Интер")

Болельщики "нерадзурри" возлагают огромные надежды на 26-летнего бельгийского нападающего. Лукаку потенциально может стать одной из крупнейших (при чем, и в прямом смысле этого слова тоже) звезд Серии "А". Если Ромелу в Милане сможет вернуться на уровень результативности своего первого манчестерского сезона, это существенно поможет "Интеру" в борьбе за Скудетто и Лигу Чемпионов. "Черно-синим" удалось приобрести чуть ли не одну из лучших альтернатив теперь уже экс-капитану Икарди.

Маттейс Де Лигт ("Ювентус")

Есть предчувствие, что Де Лигт много сыграет за свой новый клуб уже в этом сезоне. Скорее всего, Маттейс будет подменять обеих возрастных звезд в центре защиты "Юве", хотя формально по позиции он больше конкурент для Бонуччи. В любом случае, "старая синьора" может быть спокойной за собственные защитные порядки по крайней мере на следующий сезон.

Исмаэль Беннасер ("Милан")

"Россонери" в лице Беннасера ​​получили одного из лучших опорников Серии "А" в прошлом сезоне. "Эмполи" Аурелио Андреаццолы завоевал симпатии многих сторонников итальянского футбола борьбой до последнего за место в элитном дивизионе. К сожалению, "адзурри" не удалось достичь своей цели, но охота на лучших игроков того "Эмполи" закончилось тем, что Беннасер и Крунич оказались в "Милане", а Ди Лоренцо пополнил ряды "Наполи". Неплохое трансферное окно как для клуба, который только что вылетел в Серию "В". Возвращаясь к Беннасеру, отметим несколько важных фактов: (а) ему всего 21 год (22 исполнится в декабре) (Б) летом сборная Алжира с Исмаэлем в составе выиграла Кубок Африканских Наций, а сам Беннасер был признан лучшим игроком турнира; (В) он немного уступает Билье по качеству передач, но превосходит аргентинца по количеству успешных отборов и перехватов, при этом значительно эффективнее играет на "втором этаже". Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что "Милан" за совершенно смешные деньги (16 млн евро) получил молодого и трудолюбивого опорника, который обладает всеми качествами для того, чтобы серьезно усилить полузащиту "россонери".

Диего Годин ("Интер")

Уругвайский центрбэк-ветеран достался "Интеру" совершенно бесплатно, ведь его контракт с мадридским "Атлетико" подошел к концу. Легенда "матрасников" повторяет путь еще одного экс-защитника "Атлетико" Жоао Миранды, который перебрался в "Интер" 4 года назад и успел провести за "нерадзурри" более сотни матчей перед тем, как переехать доигрывать в Китай этим летом. И хотя Годину уже 33, он еще способен поиграть на высоком уровне и поможет "Интеру" провести успешный сезон, которого так ждут все болельщики "черно-синих".

Костас Манолас ("Наполи")

Греческий центральный защитник должен добавить солидности защитным порядкам команды Карло Анчелотти. По итогам прошлого сезона Костас имеет очень приличные статистические показатели выигранных единоборств (62.5%), феноменальную точность передач (92%) и в среднем 6.38 перехвата за игру (для примера: Кулибали - 5.63, Альбиоль - 5.4). Один из лучших защитников Серии "А" последних сезонов серьезно поможет Неаполю в борьбе за Скудетто.

Адриен Рабьо ("Ювентус")

Менеджмент "старой синьоры" не прекращает удивлять своей способностью подписывать топовых игроков в статусе свободных агентов. Адриен Рабьо стал частью "бьянконери" этим летом после завершения контракта с ПСЖ. Говорят, что за переход именно в "Ювентус" Адриен вместе со своей матерью (которая по совместительству является его агентом) получили от чемпиона Италии подъемные в размере десяти миллионов евро, а заработная плата Рабьо в Турине составит 7 млн евро в год. Итак, "Ювентус" все же потратил немалые деньги на организацию перехода французского хавбека, но за его трансфер боссам "Юве" пришлось бы выложить гораздо больше. Конкурентов у Рабьо хватает, однако в любом случае Адриен – очень талантливый игрок, который точно не помешает амбициозному "Ювентусу". Единственной преградой этому может стать разве что непростой характер француза.

Аарон Рэмзи ("Ювентус")

Еще один свободный агент для чемпиона Италии. Опытный валлийский хавбек перебрался в Турин после десяти лет в лондонском "Арсенале" и также добавит вариативности "Ювентусу" в середине поля. Рэмзи – самый настроенный на атаку центрхав в составе "Ювентуса" (почти 2 удара в среднем за игру в составе "Арсенала" в сезоне 2018/19). Сильной стороной Аарона является также универсальность, поскольку он фактически может сыграть на любой позиции в центре поля.

Руслан Малиновский ("Аталанта")

Вполне возможно, что у украинского легионера получится стать одной из звезд Серии "А" в составе "команды-звезды" Джан Пьеро Гасперини. Да, будет нелегко! Да, есть немалая конкуренция. Но Руслан является трудолюбивым парнем, который четко понимает, насколько большой шанс поиграть на высоком уровне он получил. Малиновский вместе с "Аталантой" в этом сезоне дебютирует в Лиге Чемпионов, и даже если Гасперини не рассматривает украинского хавбека основным игроком прямо сейчас, Руслан безусловно получит свои шансы в условиях игр на несколько фронтов. По-другому и быть не может, за Малиновского "бергамаски" заплатили немалые для клуба 13.7 миллионов евро, а в прошлом сезоне Руслан стал чемпионом Бельгии в составе "Генка" и одним из лучших игроков лиши, демонстрируя впечатляющую результативность – 15 голов и 12 ассистов за сезон.

Николо Барелла ("Интер")

Этим летом "нерадзурри" удалось приобрести, пожалуй, одного из самых молодых "бриллиантов" Серии "А", которые выступали не за топовые коллективы. 22-летний Николо Барелла переехал в "Милан" в аренду с правом выкупа из "Кальяри", в котором миниатюрный (172 см) хавбек был капитаном. Барелла прекрасно работает с мячом и комфортно чувствует себя как в атакующих, так и в защитных действиях команды, то есть классическим "box-to-box" хавбеком, который играет повсюду. Также следует отметить и замечательное видение поля, которое придаст "Интеру" качества в центре поля и при переходе из обороны в атаку.

Джанлука Манчини ("Рома")

Воспитанник "Фиорентины" перебрался в Бергамо два с половиной года назад, а в прошлом сезоне стал беспрекословно основным центрбэком у Гасперини. После потери Маноласа "Рома" вышла на трансферный рынок для поиска качественной замены, которую и нашла в лице Манчини. Статистически Джанлука выглядит почти на равных с Маноласом в плане единоборств, но значительно проигрывает греку в количестве перехватов и качестве передач. В то же время Манчини – достаточно забивной центрбэк, на его счету 7 голов за "Аталанту" в прошлом сезоне и необычная для центрального защитника статистика – в среднем Джанлука наносит 1 удар по воротам соперника за игру. В ближайшей перспективе Манчини вполне может стать основным центральным защитником "волков", но над качеством игры в защите еще нужно поработать.

Игорь Малиенко | soccernews.ru