В субботу запланирована встреча агентов Модрича и руководства "Реала"

Теги реал мадридлука модрич

В субботу запланирована встреча агентов Модрича и руководства "Реала"На сегодня запланирована встреча агентов полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича и руководства его клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, представители 32-летнего хавбека и "сливочные" обсудят условия нового контракта футболиста. Окружение хорвата планирует использовать ситуацию с миланским "Интером", который готов платить их клиенту 10 миллионов евро за сезон, чтобы заставить королевский клуб пойти на увеличение оклада игроку.

Напомним,  "Реал" и "Валенсия" могут обменяться игроками. | soccernews.ru

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