В субботу запланирована встреча агентов Модрича и руководства "Реала"

На сегодня запланирована встреча агентов полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича и руководства его клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, представители 32-летнего хавбека и "сливочные" обсудят условия нового контракта футболиста. Окружение хорвата планирует использовать ситуацию с миланским "Интером", который готов платить их клиенту 10 миллионов евро за сезон, чтобы заставить королевский клуб пойти на увеличение оклада игроку.

Напомним, "Реал" и "Валенсия" могут обменяться игроками. | soccernews.ru