В суде сообщили характер повреждений Гайсина, который пострадал от Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы продолжается процесс по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

На суде были представлены документы, описывающие характер повреждений гендиректора "НАМИ" Сергея Гайсина, который пострадал от действий футболистов.

У Гайсина были диагнострированы поверхностные раны, осаднение нижней губы, ушиб мягких тканей подбородка и правой кисти.

Напомним, что инцидент произошел в центре Москвы в октябре 2018 года. В результате действий Кокорина и Мамаева также пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.

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